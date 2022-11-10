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Путин перекрестил пациентку во время операции на мозге. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин увидел, как проводится открытая операция на головном мозге в Федеральном центре мозга и нейротехнологий ФМБА, в конце он перекрестил пациентку с пожеланием здоровья.

Глава государства увидел через специальное окно операционную, где в этот момент удаляли опухоль головного мозга пациентке, находящейся в сознании. 

Как пояснили Путину врачи, эта методика позволяет выполнять все хирургические задачи и при этом находиться в полном контакте с больным, оценивать при удалении опухоли, не задеты ли центры речи.

«Дай Бог здоровья», — сказал президент и перекрестил пациентку. Видео с Путиным возле операционной опубликовал Life.

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