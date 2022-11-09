Александр Масляков вернулся в КВН

Александр Масляков будет вести второй четвертьфинал Высшей лиги КВН, игра выйдет в эфир Первого канала 12 ноября, сообщила пресс-служба телеканала.

Масляков из-за болезни пропустил несколько игр. Ведущего в эфире заменял Валдис Пельш, а фестиваль «Голосящий КиВиН» вместо Маслякова провел Дмитрий Хрусталев.

В жюри будут сидеть Константин Эрнст, Валдис Пельш, Сергей Жилин, Алла Михеева, Алексей Кривеня.

Во втором четвертьфинале выступят команды «Доктор Хаусс» (Могилев), «Столик» (Чулым), «Росы» (Нижний Новгород), «Иван Иванов, РЭУ имени Плеханова» (Москва), «Зеленый чемодан» (Гурьевск), «Северяне» (Нягань).

Участники сыграют три конкурса: приветствие, биатлон и музыкальный фристайл. В полуфинал пройдут три команды, набравшие наибольшее количество баллов.

Второй четвертьфинал Высшей лиги КВН выйдет в эфир 12 ноября в 21.35 на Первом канале.