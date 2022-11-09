Европейская киноакадемия объявила номинантов года

Премия Европейской киноакадемии, которая считается аналогом «Оскара», объявила номинантов 2022 года. Больше всего шансов получить премию у трех фильмов — «Треугольник печали», «Убийца "Святой паук"» и «Близко».
У фильмов «Треугольник печали», «Убийца "Святой паук"» и «Близко» по четыре номинации — лучший фильм, лучший режиссер, лучший сценарий, лучший актер/актриса.
О фильмах
Фильм «Треугольник печали» рассказывает о компании супермоделей, миллиардеров, капитана и уборщицы, которые оказываются на необитаемом острове после крушения яхты посреди океана пара.
В фильме «Убийца "Святой паук"» семьянин Саид сам ставит перед собой религиозную миссию — очистить иранский город Мешхед от проституток. Но после нескольких убийств он обнаруживает, что обществу до его крестового похода нет никакого дела.
Драма «Близко» — история двух 13-летних мальчиков Лео и Реми, которые переходят в новую школу. Они всегда были очень близки, но одноклассникам такие отношения кажутся странными. Из-за давления с их стороны Лео начал отдаляться от друга. Помирить друзей пытается мать Реми.
Церемония награждения победителей премия Европейской киноакадемии состоится 10 декабря.
MuCbEНу без проблем. Возвращаем территории к временам Российской Империи. Украина оплачивает восстановление...
Spectre32Так они давно кончились ,там уже бабьё из Польши воюет.
Killer1974На сибнете укроботов больше чем я даже предположить мог.
вадяА так же термоядерный реактор, звезду смерти и лифт на Луну. В смысле украина строить начала.