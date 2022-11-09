Европейская киноакадемия объявила номинантов года

Премия Европейской киноакадемии, которая считается аналогом «Оскара», объявила номинантов 2022 года. Больше всего шансов получить премию у трех фильмов — «Треугольник печали», «Убийца "Святой паук"» и «Близко».

У фильмов «Треугольник печали», «Убийца "Святой паук"» и «Близко» по четыре номинации — лучший фильм, лучший режиссер, лучший сценарий, лучший актер/актриса.

О фильмах

Фильм «Треугольник печали» рассказывает о компании супермоделей, миллиардеров, капитана и уборщицы, которые оказываются на необитаемом острове после крушения яхты посреди океана пара.

В фильме «Убийца "Святой паук"» семьянин Саид сам ставит перед собой религиозную миссию — очистить иранский город Мешхед от проституток. Но после нескольких убийств он обнаруживает, что обществу до его крестового похода нет никакого дела.

Драма «Близко» — история двух 13-летних мальчиков Лео и Реми, которые переходят в новую школу. Они всегда были очень близки, но одноклассникам такие отношения кажутся странными. Из-за давления с их стороны Лео начал отдаляться от друга. Помирить друзей пытается мать Реми.

Церемония награждения победителей премия Европейской киноакадемии состоится 10 декабря.