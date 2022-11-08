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Поклонник Ивлеевой пробежал «сердце» из 13 километров

Источник:
Sibnet.ru
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Москвич Григорий Алексеев не смог пройти кастинг на шоу «Сердце Ивлеевой», поэтому посвятил блогеру Насте Ивлеевой забег по столице, чтобы привлечь ее внимание.

Молодой человек пробежал по Москве 13 километров по маршруту в виде сердца. Чтобы нарисовать сердце, поклоннику Ивлеевой потребовалось 80 минут.

«Настя, ты меня не замечаешь, но, надеюсь, ты заметишь мою любовь!» — сказал Григорий Алексеев в ролике после забега.

Фото: © пресс-служба канала «Пятница!»

Видео стало промо-роликом шоу «Сердце Ивлеевой», которое выйдет на канале «Пятница!» 11 ноября. По правилам проекта, 50 мужчин разного возраста, профессий и социального статуса будут пытаться покорить Настю Ивлееву.

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Топ комментариев

MuCbE

Да их уже нема. Представь они этими штуками по гераням начнут бить? Это получается ~1000 гераней = 1...

вадя

А так же термоядерный реактор, звезду смерти и лифт на Луну. В смысле украина строить начала.

Отшельник66

Для уменьшения потерь личного состава нужно почаще применять "демократическую" тактику.

masiki

пусть скажет где делась регулярная армия ))) и правду о потерях,тогда точно родственники поддержат)))