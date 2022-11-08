Поклонник Ивлеевой пробежал «сердце» из 13 километров

Москвич Григорий Алексеев не смог пройти кастинг на шоу «Сердце Ивлеевой», поэтому посвятил блогеру Насте Ивлеевой забег по столице, чтобы привлечь ее внимание.

Молодой человек пробежал по Москве 13 километров по маршруту в виде сердца. Чтобы нарисовать сердце, поклоннику Ивлеевой потребовалось 80 минут.

«Настя, ты меня не замечаешь, но, надеюсь, ты заметишь мою любовь!» — сказал Григорий Алексеев в ролике после забега.

Фото: © пресс-служба канала «Пятница!»

Видео стало промо-роликом шоу «Сердце Ивлеевой», которое выйдет на канале «Пятница!» 11 ноября. По правилам проекта, 50 мужчин разного возраста, профессий и социального статуса будут пытаться покорить Настю Ивлееву.