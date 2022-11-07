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Наталья Орейро устроила эротическую фотосессию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети Натальи Орейро

Певица и актриса Наталья Орейро приняла участие в откровенной фотосессии, прикрыв наготу волосами.

Орейро сняла белье, оставив на себе только сапоги. Интимные части тела знаменитость прикрыла волосами.

Поклонники звезды «Дикого ангела» наделали 45-летней актрисе массу комплиментов, отмечая, что она в отличной форме.

Фото: © соцсети Натальи Орейро

Наталья Орейро стала популярна в России после выхода сериала «Дикий ангел» в начале 2000-х. Последняя большая работа в кино у актрисы — роль первой леди Аргентины в сериале «Святая Эвита».

Наталья Орейро включена в список «Атлас самых сексуальных женщин из ныне живущих» по версии журнала Esquire.

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