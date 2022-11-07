Генсек ООН предрек планете «климатический ад»

Мировое сообщество приближается к переломному моменту в борьбе с климатическими изменениями, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, планета в скором времени погрузится в хаос.

«Выбросы парниковых газов продолжают расти, температура во всем мире продолжает расти, и наша планета быстро приближается к переломному моменту, который сделает климатический хаос необратимым», — сказал Гутерреш.

Генсек ООН уточнил, что человечество едет «по шоссе в климатический ад». Он также отметил, что люди пока проигрывают борьбу с глобальным изменением климата.

В настоящее время уровень моря на планете поднимается в два раза быстрее, чем 20 лет назад. Этот фактор может представлять угрозу для существования государств, расположенных низко над уровнем моря.

Согласно статистическим данным, последние восемь лет человеческой истории можно охарактеризовать как самые теплые за всю историю метеонаблюдений.