НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Красноярские атомщики устроили корпоратив со стриптизом. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
617 2

Электрохимический завод в Зеленогорске, производящий обогащенный уран, отпраздновал 60-летний юбилей, кроме торжественной части с награждением, была еще частная вечеринка со стриптизом, видео с которой неизвестный слил в интернет.

На сайте Электрохимического завода сообщается о торжественном вечере в честь юбилея предприятия, где семерым сотрудникам вручили госнаграды «За заслуги в освоении атомной энергии».

Но в интернете больший интерес вызвала неофициальная часть праздника, а именно мужской стриптиз с закрытой вечеринке, где было 300 сотрудников завода. Работники считают, что слили видео в Сеть кто-то чужой, попавший на праздник. Руководство завода не комментировало произошедшее.

«Электрохимический завод» обогащает уран с помощью высокопроизводительных и экономичных газовых центрифуг. Низкообогащенный уран, выработанный на предприятии, используется в ядерной генерации электроэнергии не только России, но и Англии, Германии, США, Франции, Швеции, ЮАР, Южной Кореи и других стран.

Еще по теме
Красноярцам и новосибирцам надо больше всех денег для счастья
Ученые разработали «грелку» для нефтедобычи в Арктике
Найдены пропавшие в Ачинске дети
Древние жители Красноярска сжигали тела на похоронах
смотреть все
Сибирь #Красноярск #Курьезы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
«Либерея»: наш ответ Индиане Джонсу
28.10.2022 23:51
info.sibnet.ru
Выжить после ядерной войны: топ ретрофильмов
26.10.2022 21:02
info.sibnet.ru
Самые красивые женщины мира. ФОТО
26.10.2022 20:50
композитор Эдуард Артемьев
Эдуард Артемьев: реквием музыкального гения
25.10.2022 23:55
Самое популярное
Ясновидящая назвала дату окончания конфликта России и Украины
Ростелеком открыл распродажу интернета
Ученые выяснили, как кошки видят мир
Президент подписал ряд законов о мобилизации
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин напугал Макрона словами о Хиросиме и Нагасаки
Избыток денег нашли в бюджете России
Западные политики кулуарно обсуждали условия мира на Украине
Экономист пообещал стабильность ценам на бензин
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

antibacila

Может я не понимаю, но! если подтягивают большое количество техники, то по логике где-то надо её держать,...

pepelmetal

Ну да, не хватит, ракеты в мае кончились

mosquito__2010

Самое интересное что вся эта движуха с будущим провалом ВСУ и огромными потерями бандеровских войск приурочена...

MuCbE

Там кто-то из твоих был что-ли раз так печешься?