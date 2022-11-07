Красноярские атомщики устроили корпоратив со стриптизом. ВИДЕО

Электрохимический завод в Зеленогорске, производящий обогащенный уран, отпраздновал 60-летний юбилей, кроме торжественной части с награждением, была еще частная вечеринка со стриптизом, видео с которой неизвестный слил в интернет.

На сайте Электрохимического завода сообщается о торжественном вечере в честь юбилея предприятия, где семерым сотрудникам вручили госнаграды «За заслуги в освоении атомной энергии».

Но в интернете больший интерес вызвала неофициальная часть праздника, а именно мужской стриптиз с закрытой вечеринке, где было 300 сотрудников завода. Работники считают, что слили видео в Сеть кто-то чужой, попавший на праздник. Руководство завода не комментировало произошедшее.

«Электрохимический завод» обогащает уран с помощью высокопроизводительных и экономичных газовых центрифуг. Низкообогащенный уран, выработанный на предприятии, используется в ядерной генерации электроэнергии не только России, но и Англии, Германии, США, Франции, Швеции, ЮАР, Южной Кореи и других стран.