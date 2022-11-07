Имущественный налог в 2022 году: как заплатить за пять минут?

Россияне ежегодно должны оплатить налоги за свое имущество — машину, квартиру и землю. Срок уплаты имущественных налогов в 2022 году — до 1 декабря. Если не заплатить вовремя, будет начислена пеня. Где узнать размер налога и быстро заплатить?

Налоги на транспорт, землю и недвижимость физические лица должны оплачивать в текущем году за предыдущий, то есть налоги за 20221 год — до 1 декабря 2022 года. Если имущество продано в этом году, то заплатить налог за прошлый год все равно необходимо, а если куплено в 2022, то платить надо будет уже в 2023 году.

Как узнать сумму имущественного налога

С 1 октября налоговая рассылает бумажные письма, а также уведомляет о необходимости заплатить налоги через электронную почту и налоговый кабинет. На сайте «Госуслуги» нет информации о начисленном налоге. Там появляется информация только о задолженности, если налоги не уплачены вовремя.

Размер имущественного налога рассчитывает налоговая инспекция. Узнать его можно в личном кабинете налогоплательщика и через мобильное приложение «Налоги ФЛ».

Если нет учетной записи в налогвоой, то зайти в кабинет можно с данными для входа на портал «Госуслуг». При первом посещении возможно будут отображены не все данные. Обычно на формирование налогового кабинета требуется до суток.

Фото: © скрин с сайта

В кабинете налоговой будет указана текущая сумма начисленных и необлаченных налогов. Там же можно кликнуть на ссылку «Детальная информация» под суммой, а затем на нужный налог. Во вкладке «Начислено» будут указаны объекты недвижимости, за которые начислены налоги и сколько именно.

Почему налоговое уведомление не пришло:

Нет суммы к уплате

Сумма начислений меньше 100 рублей

Уведомление пришло в личный кабинет (тогда по почте оно не придет)

Льготы по имущественным налогам

Существуют ряд льгот на имущественные налоги, например, для пенсионеров или многодетных семей.

Так, у воспитывающих трех и более детей база по налогу на имущество была уменьшена на величину кадастровой стоимости 5 квадратных метров квартиры и 7 квадратных метров жилого дома на каждого ребенка.

Узнать о положенных налоговых льготах можно на сайте ФНС.

Как заплатить налог за пять минут?

Уже несколько лет не нужно заполнять никакие квитанции, заплатить налоги теперь дело нескольких минут. Заплатить начисленные налоги за транспорт недвижимость и земельные участки удобнее всего так:

На Госуслугах по УИН. Использовать сервис «Оплата по квитанции»: указать номер и оплатить начисления на портале.

В личном кабинете налогоплательщика. Оплатить можно банковской картой или через Госуслуги.

Через сервис «Заплати налоги» на сайте ФНС.

Через интернет-банк или лично в банковском отделении по реквизитам из уведомления.

Как заплатить налог за другого человека?

Платить налоги можно как за себя, так и за третьих лиц. Родственные или гражданско-правовые отношения не имеют значения и подтверждать их не нужно. Сделать это можно двумя основными способами:

По индексу документа (УИН). Индекс документа или УИН — это 11-значный код на квитанции. Если известен этот код, больше ничего не нужно. Его можно продиктовать, сфотографировать и переслать в виде смс.

Платить по УИН можно на «Госуслугах» и на сайте ФНС. При этом платеж на «Госуслугах» можно сделать под своей учетной записью.

Если не пришла бумажная квитанция с УИН, ее можно сформировать самостоятельно в личном кабинете налогоплательщика и взять код оттуда.

Также налоги за другого человека можно оплатить с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС.

По квитанции. Этот способ подойдет тем, у кого нет личного кабинета на «Госуслугах» или нужно заплатить налоги наличными. Можно взять квитанцию родственника и оплатить за него любые суммы.

Квитанции приходят вместе с налоговым уведомлением. Или их можно распечатать из личного кабинета на сайте ФНС. Также с квитанцией можно сходить в банк или на почту.

Что будет, если не заплатить налог до 1 декабря?

За неоплаченный в срок до 1 декабря налог будет начислена пеня — в процентах от неуплаченной суммы налога.

Ее рассчитывают так: к сумме неуплаченного налога начисляется пеня в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.

Должник может столкнуться с замороженными банковскими счетами, арестованным имуществом или отказом в выезде за границу.

ФНС может взыскать налог через суд, и в этом случае дополнительно придется заплатить исполнительский сбор. Также налоговая задолженность чревата проблемами с банками при получении кредита.