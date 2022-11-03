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Володин заявил об утрате Украиной половины населения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Более 10,5 миллиона человек покинули Украину с 2014 года, а 11,2 миллиона жителей Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей «сделали свой выбор быть с Россией», заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

Украина потеряла 53,7% населения, а поддерживаемая США и ЕС «война до последнего украинца» продолжает уносить сотни жизней каждый день, написал спикер в своем телеграм-канале.

«После госпереворота в 2014 году Украина потеряла суверенитет. Стала колонией США», — считает политик. В то же время страна лишилась своего промышленного потенциала, в ней царит коррупция, а интересы народа не учитываются, отметил Володин.

По его мнению, «киевский режим ведет Украину к полному ее исчезновению».

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Политика #Мир
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