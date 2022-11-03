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Фильм «Черный Адам» начнут показывать в российских кинотеатрах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Черный Адам»

Голливудский фильм «Черный Адам» от DC Comics неофициально выходит в российский прокат в четверг, 3 ноября, также среди новинок проката исторический фильм про Петра I и комедия с Павлом Прилучным.

«Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном вышел в мировой прокат в октябре. Официально показывать картину в российском прокате нельзя, поскольку Warner Bros. отказалась от сотрудничества из-за военной спецоперации. Но кинотеатры все же выпустят ленту в качественном дубляже.

Среди официальных премьер — документально-игровой проект «Петр I. Последний царь и первый император». Создатели фильма отвечают на вопросы, как занять престол, как отвоевать выход к морю, когда в стране нет профессиональной армии и флота, как за несколько десятилетий вывести в мировые лидеры страну.

Также среди новинок — комедия «Любовники». Главные роли в картине сыграли Павел Прилучный, Роман Курцын, Алексей Золотовицкий. По сюжету, три молодых человека объединяются, чтобы выводить коварных любовниц на чистую воду.

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