Фильм «Черный Адам» начнут показывать в российских кинотеатрах

Голливудский фильм «Черный Адам» от DC Comics неофициально выходит в российский прокат в четверг, 3 ноября, также среди новинок проката исторический фильм про Петра I и комедия с Павлом Прилучным.

«Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном вышел в мировой прокат в октябре. Официально показывать картину в российском прокате нельзя, поскольку Warner Bros. отказалась от сотрудничества из-за военной спецоперации. Но кинотеатры все же выпустят ленту в качественном дубляже.

Среди официальных премьер — документально-игровой проект «Петр I. Последний царь и первый император». Создатели фильма отвечают на вопросы, как занять престол, как отвоевать выход к морю, когда в стране нет профессиональной армии и флота, как за несколько десятилетий вывести в мировые лидеры страну.

Также среди новинок — комедия «Любовники». Главные роли в картине сыграли Павел Прилучный, Роман Курцын, Алексей Золотовицкий. По сюжету, три молодых человека объединяются, чтобы выводить коварных любовниц на чистую воду.