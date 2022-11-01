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Росприроднадзор начал получать онлайн данные о воздухе с Омского НПЗ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Омский НПЗ

Омский НПЗ «Газпром нефти» запустил непрерывную передачу Росприроднадзору информации об экологических параметрах производства, сообщила пресс-служба компании. Таким образом, «Газпром нефть» первой в отрасли реализовала автоматизированную систему мониторинга воздуха (АСМВ) на предприятиях.

Для контроля за экологическими показателями производства были смонтированы датчики на пяти установках ОНПЗ. Всю полученную информацию система передает напрямую в природоохранные ведомства.

«Компания добровольно передает контрольные данные в Росприроднадзор. Такие современные цифровые системы мониторинга, установленные непосредственно на источниках, на 80% повышают скорость инспекций, снижают расходы на организацию проверок, экономят время и обеспечивают прозрачность. Мы приглашаем всю промышленность последовать этому примеру, а не прятать свое производство за семью замками», — отметила руководитель ведомства Светлана Радионова.

До конца 2024 года Омский НПЗ планирует запустить технологию АСМВ на основных производственных объектах.

«Создание автоматизированной системы мониторинга воздуха — важная часть масштабной модернизации Омского НПЗ. Благодаря этой системе мы обеспечиваем полную информационную открытость работы предприятия для надзорных органов и общественности. Убежден, что эта технология в будущем будет работать на каждом промышленном объекте в стране», — считает генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Формирование АСМВ на заводах «Газпром нефти» включено в план федерального проекта «Чистый воздух». Цифровые инструменты экологического контроля ОНПЗ станут прототипом для выработки отраслевых стандартов и создания комплексной системы мониторинга в рамках нацпроекта «Экология».

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Экономика #Промзона #Омск
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