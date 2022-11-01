Украинская писательница заменит в сказках русские имена

Украинская писательница Лариса Ницой решила заменить имена героев в своей сказке, которые ассоциируются с русскими именами.

В одном из произведений писательницы есть герои белочка Милочка, черепашка Пашка и волчонок Вовусик. Именно эти имена намерена заменить Ницой.

«Милочка — как раз в Риме появилась, а не русская Людмила. Тот же Пашка не русский Павел. А Вовусик от волка, а не русского Вова. Но звучит по-московски. Помогите назвать белку, черепаху и волка в Риме», — написала Лариса Ницой в соцсетях.

Ранее писательница выпустила художественную книгу на языковую тематику «Зачем песику лаять». По сюжету, собачка говорит маме с папой, что ей не нравится лаять, а хочется мяукать, потому что кошачий язык нежный и ласковый.