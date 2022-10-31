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Последний номер Милохина и Медведевой покажут в «Ледниковом периоде»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Первого канала

Участники шоу «Ледниковый период» Евгения Медведева и Даня Милохин станцевали под песню «Моя маленькая бейба» Гарика Сукачева. Тогда фигуристка еще не знала, что ее напарник уйдет из проекта, сообщила пресс-служба Первого канала.

В четвертом выпуске «Ледникового периода» участники выступят под песни советских и российских исполнителей. Паре Медведевой и Милохину досталась песня Гарика Сукачева, где поется: «Моя маленькая бейба, не покидай меня! Моя маленькая бейба, ласточка моя».

По ходу выступления Милохин и Медведева целуются. На тот момент фигуристка еще не знала, что ее партнер самовольно покинет проект и оставит ее одну.

После ухода Дани Милохина, Евгения Медведева останется в проекте, а блогеру найдут замену. По информации СМИ, предполагаемые варианты — актер Алексей Лукин, известный по сериалу «Ивановы-Ивановы» и актер Антон Рогачев («Дылды», «Небесная команда»).

Четвертый выпуск «Ледникового периода» покажут 5 ноября в 18.20 на Первом канале.

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