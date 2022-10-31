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Стал известен победитель чемпионата мира по Dota 2

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Команда Tundra Esports выиграла чемпионат мира The International 2022 по игре Dota 2. Турнир считается крупнейшим в киберспорте.

В гранд-финале британская Tundra победила коллектив Team Secret со счетом 3:0 и получила за первое место 8,4 миллиона долларов. Team Secret заработала 2,4 миллиона, шведская Team Liquid за третье место получила 1,6 миллиона долларов.

Tundra Esports дошла до гранд-финала The International 2022 по верхней сетке. Команда обыграла OG и Team Aster со счетом 2:0, после чего дважды победила Team Secret — 2:1 и 3:0.

Чемпионы уступили соперникам в плей-офф только одну карту. Таким образом, Tundra Esports повторила рекорд Natus Vincere, который был установлен на The International 2011.

В составе Tundra выступают словак Оливер Лепко (Skiter), немец Леон Кирилин (Nine), израильтянин Нета Шапира (33), македонец Мартин Саздов (Saksa) и американец Цзинцзюнь У (Sneyking).

Победитель прошлого The International российская команда Team Spirit проиграла в первом раунде нижней сетки и заняла 13-16-е место. Вторая российская команда BetBoom Team заняла 17-18-е место, не сумев выйти из группы.

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Игры #Экшены #Аркады
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