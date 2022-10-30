Минобороны раскрыло подробности атаки дронов на Севастополь

Специалисты Минобороны подняли обломки морских беспилотников, использованных для атаки на корабли Черноморского флота в Севастополе, сообщает пресс-служба военного ведомства.

«После отражения 29 октября террористической атаки на задействованные в обеспечении безопасности "зернового коридора" корабли <...> обломки применявшихся киевским режимом под руководством представителей Великобритании морских беспилотных аппаратов обнаружены и подняты на поверхность», — говорится в сводке Минобороны.

По информации военного ведомства, морские дроны были запущены с побережья в районе Одессы. В дальнейшем они двигались по зоне безопасности «зеленого коридора», а затем изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе.

Эксперты Минобороны считают, что аппараты могли запустить с борта одного из гражданских судов, «зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельхозпродукции».