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Минобороны раскрыло подробности атаки дронов на Севастополь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: GIC198 / CC BY-SA 4.0

Специалисты Минобороны подняли обломки морских беспилотников, использованных для атаки на корабли Черноморского флота в Севастополе, сообщает пресс-служба военного ведомства.

«После отражения 29 октября террористической атаки на задействованные в обеспечении безопасности "зернового коридора" корабли <...> обломки применявшихся киевским режимом под руководством представителей Великобритании морских беспилотных аппаратов обнаружены и подняты на поверхность», — говорится в сводке Минобороны.

По информации военного ведомства, морские дроны были запущены с побережья в районе Одессы. В дальнейшем они двигались по зоне безопасности «зеленого коридора», а затем изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе.

Эксперты Минобороны считают, что аппараты могли запустить с борта одного из гражданских судов, «зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельхозпродукции».

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slavaynin

России не нужны причины,Великая Держава.

Nik3316

т.е. то что европейцы летают на КИТАЙСКИХ авиалиниях... Европейские авиаперевозчики не пострадали?......

Отшельник66

Хм... а что, жители Евросоюза сильно голодают? Какого лешего им половину судов с зерном отправили?

mosquito__2010

В Европе да. Более того теперь в Европу хлынут массы мигрантов с бедных стран, ибо есть теперь нечего....