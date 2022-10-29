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Стал известен первый финалист The International 2022

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: NeuEve / Attribution License

Команда Tundra Esports выиграла у Team Secret в финале верхней сетки на турнире The International 2022 по Dota 2 и стала первым участником гранд-финала. Матч завершился со счетом 2:1.

Tundra Esports обеспечила себе как минимум 2,4 миллиона долларов призовых. В случае победы в финале коллектив Оливера «Skiter» Лепко может заработать по меньшей мере 8,3 миллиона долларов.

Team Secret во главе с Клементом «Puppey» Ивановым опустилась в нижнюю сетку, где сразится с Team Liquid за второй слот в гранд-финале. Матч состоится 30 октября.

The International 2022 проходит с 15 по 30 октября в Сингапуре. Команды разыгрывают призовой фонд в размере более 18,5 миллионов долларов. Российские коллективы уже покинули турнир.

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Игры #Экшены
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