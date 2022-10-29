Минобороны назвало подрывников «Северных потоков»

Подрыв газопроводов «Северный поток» спланировали специалисты ВМС Великобритании, которые готовили военнослужащих 73-го специального центра морских операций ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября», — отмечается в сообщении.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября. 27 сентября компания Nord Stream 2 AG сообщила о резком падении давления на первой нитке «Северного потока-2» с 300 до 7 бар. Позже давление упало сразу на двух нитках газопровода «Северный поток-1».

Президент Владимир Путин обвинил во взрывах на «Северных потоках» «англосаксов», назвав произошедшее диверсией. «Кому выгодно, тот и сделал», — заявил он.

Совместное расследование инцидента ведут Швеция, Дания и Германия, они отказались предоставлять полученные результаты России.