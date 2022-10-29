НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Минобороны назвало подрывников «Северных потоков»

Источник:
Sibnet.ru
707 5
Фото: © Danish Defence

Подрыв газопроводов «Северный поток» спланировали специалисты ВМС Великобритании, которые готовили военнослужащих 73-го специального центра морских операций ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября», — отмечается в сообщении.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября. 27 сентября компания Nord Stream 2 AG сообщила о резком падении давления на первой нитке «Северного потока-2» с 300 до 7 бар. Позже давление упало сразу на двух нитках газопровода «Северный поток-1».

Президент Владимир Путин обвинил во взрывах на «Северных потоках» «англосаксов», назвав произошедшее диверсией. «Кому выгодно, тот и сделал», — заявил он.

Совместное расследование инцидента ведут Швеция, Дания и Германия, они отказались предоставлять полученные результаты России.

Еще по теме
Эксперты начали расшифровку черного ящика разбившегося Су‑30СМ
Беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе
Новосибирец полез спасать кошку и застрял на дереве
Мобилизованный из Тувы погиб в новосибирском учебном центре
смотреть все
ЧП #Происшествия #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Украинская армия попалась в российскую ловушку
Кадыров объявил на Украине операцию «Возмездие»
Расклад на таро показал сроки окончания конфликта на Украине
Неожиданный союзник России нашелся на Украине
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

Людей спасли от уничтожения. Люди предъявляют за то что их спасли как то не так и им даже должны возместить...

Alhazred

Ну я бы написал какой кроме украинцев.. Но ты же стуканешь админам тут же)))

Alhazred

Ну так по мнению некоторых особо одаренных, Освенцим освободили украинцы...

Alhazred

Какой тупой заход... Что, по другому у хохлов разведданные не получить?)))