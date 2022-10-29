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Авто в Новосибирской области найдет нового хозяина за месяц

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Подержанный автомобиль, выставленный на продажу в Новосибирской области, найдет нового хозяина за 29 дней, сообщил портал «Дром». В России в среднем для этого потребуется 36 дней.

И в Новосибирской области, и в целом по России сроки продажи автомобилей увеличились на два дня по сравнению с 2021 годом. Однако продать подержанную машину сейчас все-таки проще, чем во времена ковидного 2020 года: тогда поиск покупателя был дольше на 10 дней.

Средний чек на рынке б/у машин в октябре 2022 года составил 694,6 тысячи рублей, что на 20% выше относительно прошлого года.

Дольше всего подержанные машины ищут себе новых хозяев в Мурманской области (55 дней), Амурской области (52 дня) и Еврейской автономной области (52 день). Быстрее всего в стране найти покупателя получится в Москве и Санкт-Петербурге — в столицах в среднем машины продаются за 26-28 дней.

«С конца сентября спрос на автомобили с пробегом начал снижаться, а предложение, наоборот, растет. В таких условиях вероятно, что сроки продажи машин будут увеличиваться. Если вы заинтересованы продать быстрее, самый банальный совет — уступить немного в стоимости», — отметил аналитик «Дрома» Игорь Олейников.

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Авто #Авторынок #Новосибирск
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