Миссия МАГАТЭ в ближайшие дни прибудет на Украину для проверки информации о подготовке Киевом провокации с «грязной бомбой» через пару дней, еще несколько дней ей понадобится, чтобы сделать выводы, заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

«Мы намерены проделать определенную работу, чтобы определить, подвергалось ли ядерное топливо дополнительной обработке», — приводит ТАСС слова Гросси. В ответ на вопрос, когда миссия прибудет на Украинцу, Гросси ответил, что через «пару дней».

В ответ на вопрос о том, сколько примерно времени потребуется МАГАТЭ, чтобы сделать выводы, Гросси заявил, что «речь идет о днях».

Глава организации уточнил, что миссия МАГАТЭ посетит только те объекты, где, по информации России, может вестись подготовка к созданию «грязной бомбы».

«Мы не можем бросаться в каждое место, где есть кобальт-60. В этом случае были очень четкие указания высокопоставленного представителя России о возможном неподобающем использовании ядерных материалов», — добавил он.