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Новосибирцы закупили тыквы перед Хэллоуином

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирцы больше других жителей городов потратят денег на тыквы к Хэллоуину, сообщает аналитический проекте Tinkoff Data.

Хэллоуин в 2022 году отпразднуют 31 октября. На неделю перед Хэллоуином приходится 15% всех покупок тыкв осенью. Среди крупных городов в 2022 году самый высокий средний чек на тыквы прогнозируется в Новосибирске: 174 рубля.

По данным транзакций 26 миллионов клиентов экосистемы Тинькофф, в неделю проведения Дня всех святых, или Хэллоуина, спрос на тыквы традиционно выше по сравнению с другими неделями осени.

Как вырезать светильник из тыквы?

Интерес россиян к Хэллоуину и главному праздничному атрибуту — тыкве — в последние несколько лет становится все ниже. В 2021 году по сравнению с 2020 количество покупок тыкв снизилось на 22%. По прогнозу в 2022 году спрос упадет еще на 55% год к году.

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Экономика #Продукты #Новосибирск
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Топ комментариев

syris

Ох она какая,российская оппозиция,борцы за свободу ,б.т))))

mosquito__2010

40 % уничтоженной энергетики Украины не согласны с вами. Дайте только повод. Но повод должен быть по...

MuCbE

Наверно так же как сейчас поют ДНРовцы, радуются, потому что и украинцы теперь по подвалам щемятся

MaximKS

новость не читал, но поддерживаю.