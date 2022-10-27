Новосибирцы больше других жителей городов потратят денег на тыквы к Хэллоуину, сообщает аналитический проекте Tinkoff Data.
Хэллоуин в 2022 году отпразднуют 31 октября. На неделю перед Хэллоуином приходится 15% всех покупок тыкв осенью. Среди крупных городов в 2022 году самый высокий средний чек на тыквы прогнозируется в Новосибирске: 174 рубля.
По данным транзакций 26 миллионов клиентов экосистемы Тинькофф, в неделю проведения Дня всех святых, или Хэллоуина, спрос на тыквы традиционно выше по сравнению с другими неделями осени.
Интерес россиян к Хэллоуину и главному праздничному атрибуту — тыкве — в последние несколько лет становится все ниже. В 2021 году по сравнению с 2020 количество покупок тыкв снизилось на 22%. По прогнозу в 2022 году спрос упадет еще на 55% год к году.
syrisОх она какая,российская оппозиция,борцы за свободу ,б.т))))
mosquito__201040 % уничтоженной энергетики Украины не согласны с вами. Дайте только повод. Но повод должен быть по...
MuCbEНаверно так же как сейчас поют ДНРовцы, радуются, потому что и украинцы теперь по подвалам щемятся
MaximKSновость не читал, но поддерживаю.