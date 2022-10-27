Новосибирцы больше других жителей городов потратят денег на тыквы к Хэллоуину, сообщает аналитический проекте Tinkoff Data.

Хэллоуин в 2022 году отпразднуют 31 октября. На неделю перед Хэллоуином приходится 15% всех покупок тыкв осенью. Среди крупных городов в 2022 году самый высокий средний чек на тыквы прогнозируется в Новосибирске: 174 рубля.

По данным транзакций 26 миллионов клиентов экосистемы Тинькофф, в неделю проведения Дня всех святых, или Хэллоуина, спрос на тыквы традиционно выше по сравнению с другими неделями осени.

Интерес россиян к Хэллоуину и главному праздничному атрибуту — тыкве — в последние несколько лет становится все ниже. В 2021 году по сравнению с 2020 количество покупок тыкв снизилось на 22%. По прогнозу в 2022 году спрос упадет еще на 55% год к году.