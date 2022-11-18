Фермы, где вместо животных — березы, а вместо продукции — углеродные единицы. Такие в будущем появятся по всей стране. Россия планирует доказать, что ее леса — отличные хранилища вредного углекислого газа, а значит спасает климат всей планеты. Как будут работать такие фермы и кто сможет на них заработать?

СО2 — один из парниковых газов, которые пропускают солнечную радиацию до поверхности земли, а идущее от поверхности теплое излучение не выпускают за пределы атмосферы. Чем выше концентрация СО2, тем больше нагреваются приземные слои атмосферы. Это приводит к парниковому эффекту и глобальному потеплению.

Почему это важно

Развитые государства борются за замедление темпов роста температуры на планете. Для этого стараются снизить выбросы углекислого газа в атмосферу. В разных странах вводятся ограничения и квоты для предприятий по выбросу СО2.

А с 2035 года введут сбор за импорт в Евросоюз товаров, производство которых связано с масштабной эмиссией CO2. По оценке экспертов, российские производители с углеродным следом начнут ежегодно платить Европе 5-8 миллиардов долларов.

Чтобы доказать европейским регуляторам, что российские леса поглощают углекислого газа больше, чем его выбрасывает промышленность, в стране создается сеть карбоновых полигонов.

Карбоновые полигоны — это территории разработки и испытания методик измерения выбросов и поглощения парниковых газов. В будущем они позволят создать карбоновые фермы по продаже углеродных квот.

Одна такая экспериментальная площадка находится в Новосибирске. Полигон расположен на территории 1008 гектаров, в нем заложены четыре участка для постоянного мониторинга.

Этих территорий достаточно, так как даже на небольшой площади можно изучить, как лес поглощает углерод.

Важнее другое — специалисты из Климатического центра НГУ для своего анализа выбрали участки с разным зеленым «населением».

Уникальные во всем мире

Каждое растение запасает углерод, но в разных формах. Например, опавший лист в конце осени разложится и углерод обратно попадет в атмосферу. А мы помним, что чем больше углерода в атмосфере, тем больше парниковый эффект.

Но у природы есть куда более надежные варианты хранения CO2 — это гумусовое вещество в почве или знакомая всем береста, которая не разлагается сотни лет.

Новосибирские ученые в поиске участков для карбонового полигона пытались определить типичный для региона лес, который сохраняет углерод надежно и надолго.

Места должны были быть почти не тронуты человеком и находиться недалеко от НГУ — для практического удобства проведения исследований. В итоге для полигона выбрали четыре площадки.