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Объявлен список лучших фантастических фильмов 2022 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Нет»

Академия научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов определила победителей 2022 года, главной научно-фантастической картиной стала лента «Нет». Полный список победителей опубликован на странице премии в Twitter

Фильм «Нет» о брате и сестре, которые после смерти отца пытаются удержать на плаву семейный бизнес — ранчо с лошадьми для съемок в кино и рекламе. Дела идут из рук вон плохо, часть животных пришлось продать. Вдруг в окрестностях герои замечают НЛО. Ребята видят в этом возможность заработка и решают заснять его любой ценой.

Награду за лучшее фэнтезийное кино забрал фильм «Все везде и сразу». Среди кинокомиксов победителем назвали «Человека-паука: Нет пути домой». Лучшим фильмом ужасов назвали «Черный телефон», а в номинации «Лучший триллер» победила «Аллея кошмаров».

Среди независимого кино выделили картину «Клон». Лучшим международным фильмом признали боевик «RRR». В анимационных проектах победу одержал фильм «Марсель, ракушка в ботинках».

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Обсуждение (0)
Топ комментариев

syris

Ох она какая,российская оппозиция,борцы за свободу ,б.т))))

MuCbE

Наверно так же как сейчас поют ДНРовцы, радуются, потому что и украинцы теперь по подвалам щемятся

HAAN27

Заголовок просто ...... слов нет!

MaximKS

новость не читал, но поддерживаю.