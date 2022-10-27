Объявлен список лучших фантастических фильмов 2022 года

Академия научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов определила победителей 2022 года, главной научно-фантастической картиной стала лента «Нет». Полный список победителей опубликован на странице премии в Twitter.

Фильм «Нет» о брате и сестре, которые после смерти отца пытаются удержать на плаву семейный бизнес — ранчо с лошадьми для съемок в кино и рекламе. Дела идут из рук вон плохо, часть животных пришлось продать. Вдруг в окрестностях герои замечают НЛО. Ребята видят в этом возможность заработка и решают заснять его любой ценой.

Награду за лучшее фэнтезийное кино забрал фильм «Все везде и сразу». Среди кинокомиксов победителем назвали «Человека-паука: Нет пути домой». Лучшим фильмом ужасов назвали «Черный телефон», а в номинации «Лучший триллер» победила «Аллея кошмаров».

Среди независимого кино выделили картину «Клон». Лучшим международным фильмом признали боевик «RRR». В анимационных проектах победу одержал фильм «Марсель, ракушка в ботинках».