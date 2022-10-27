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Власти решили запретить иностранные слова, которых нет в словарях

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Правительство внесло в Госдуму законопроект, запрещающий употребление иностранных слов, «за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях». Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Поправки в закон «О государственном языке Российской Федерации» должны обеспечить «осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, гражданами Российской Федерации норм современного русского литературного языка» и укрепить статус русского языка как государственного, говорится в пояснительной записке.

Законопроект также вводит такие понятия, как «нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка».

Как пишут авторы законопроекта, запрет на использование заимствований, у которых есть общеупотребимые аналоги в русском языке, направлен «на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов».

«Для чего мы засоряем наш красивый, замечательный, уникальный язык вот такими разными словами? Это надо и на законодательном уровне посмотреть надо. Наша ответственность — сохранять язык Пушкина, язык, которым мы гордимся, и прекратить вот эти все новые веяния, которые абсолютно не уместны», — заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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syris

Ох она какая,российская оппозиция,борцы за свободу ,б.т))))

MuCbE

Наверно так же как сейчас поют ДНРовцы, радуются, потому что и украинцы теперь по подвалам щемятся

HAAN27

Заголовок просто ...... слов нет!

MaximKS

новость не читал, но поддерживаю.