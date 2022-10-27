Власти решили запретить иностранные слова, которых нет в словарях

Правительство внесло в Госдуму законопроект, запрещающий употребление иностранных слов, «за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях». Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Поправки в закон «О государственном языке Российской Федерации» должны обеспечить «осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, гражданами Российской Федерации норм современного русского литературного языка» и укрепить статус русского языка как государственного, говорится в пояснительной записке.

Законопроект также вводит такие понятия, как «нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка».

Как пишут авторы законопроекта, запрет на использование заимствований, у которых есть общеупотребимые аналоги в русском языке, направлен «на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов».

«Для чего мы засоряем наш красивый, замечательный, уникальный язык вот такими разными словами? Это надо и на законодательном уровне посмотреть надо. Наша ответственность — сохранять язык Пушкина, язык, которым мы гордимся, и прекратить вот эти все новые веяния, которые абсолютно не уместны», — заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.