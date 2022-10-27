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Фильм «Либерея: Охотники за сокровищами» выходит в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Российский приключенческий фильм «Либерея: Охотники за сокровищами» стартует в кинотеатрах в четверг, 27 октября. Он претендует занять лидирующие позиции в прокате.

По сюжету фильма «Либерея: Охотники за сокровищами» герои пытаются найти отыскать Библиотеку Ивана Грозного. При строительстве московского метро рабочие находят драгоценный оклад — ключ к библиотеке. На поиски отправляется трио авантюристов — простой парень Илья, случайный незнакомец и красотка-филолог Арина.

Главные роли в картине исполнили Тихон Жизневский («Майор Гром: Чумной доктор», «Огонь»), Алексей Серебряков и Диана Пожарская («Отель Элеон»).

«Либерея: Охотники за сокровищами» по предварительным продажам билетов освоила 1,7 миллиона рублей и претендует стать главной новинкой проката.

Среди других перспективных фильмов недели — семейная фантастика «Грозный папа» и анимация «Большое путешествие. Специальная доставка».

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Топ комментариев

Отшельник66

Господин теоретик-интеллектуал, ваши подковырки весьма примитивны.

Отшельник66

М-да... похоже, насчет интеллектуала я сильно ошибся.

Отшельник66

К счастью для человечества меня к красной кнопке не допускают. Так что продолжаем болтать. И вы продолжайте,...

MuCbE

Наверно так же как сейчас поют ДНРовцы, радуются, потому что и украинцы теперь по подвалам щемятся