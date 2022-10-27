Фильм «Либерея: Охотники за сокровищами» выходит в прокат

Российский приключенческий фильм «Либерея: Охотники за сокровищами» стартует в кинотеатрах в четверг, 27 октября. Он претендует занять лидирующие позиции в прокате.

По сюжету фильма «Либерея: Охотники за сокровищами» герои пытаются найти отыскать Библиотеку Ивана Грозного. При строительстве московского метро рабочие находят драгоценный оклад — ключ к библиотеке. На поиски отправляется трио авантюристов — простой парень Илья, случайный незнакомец и красотка-филолог Арина.

Главные роли в картине исполнили Тихон Жизневский («Майор Гром: Чумной доктор», «Огонь»), Алексей Серебряков и Диана Пожарская («Отель Элеон»).

«Либерея: Охотники за сокровищами» по предварительным продажам билетов освоила 1,7 миллиона рублей и претендует стать главной новинкой проката.

Среди других перспективных фильмов недели — семейная фантастика «Грозный папа» и анимация «Большое путешествие. Специальная доставка».