Россия резко нарастила производство танков и ракет

Россия резко нарастила выпуск танков, орудий, высокоточных ракет и беспилотников, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Читая вражескую аналитику, неоднократно встречал утверждения, что военная техника и востребованное вооружение в России скоро закончатся. Типа все истратили. Не надейтесь», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

По его словам, выпуск вооружений и специальной техники увеличивается «кратно». Так, Медведев по указанию верховного главнокомандующего провел контрольную проверку выпуска танков в Нижнем Тагиле.

В ходе проверки Медведев поставил задачу неукоснительно исполнять государственный оборонный заказ во всех его ключевых параметрах, а также обратил внимание на ответственность его исполнителей, вплоть до уголовной.