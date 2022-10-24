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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия резко нарастила производство танков и ракет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Россия резко нарастила выпуск танков, орудий, высокоточных ракет и беспилотников, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Читая вражескую аналитику, неоднократно встречал утверждения, что военная техника и востребованное вооружение в России скоро закончатся. Типа все истратили. Не надейтесь», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

По его словам, выпуск вооружений и специальной техники увеличивается «кратно». Так, Медведев по указанию верховного главнокомандующего провел контрольную проверку выпуска танков в Нижнем Тагиле.

В ходе проверки Медведев поставил задачу неукоснительно исполнять государственный оборонный заказ во всех его ключевых параметрах, а также обратил внимание на ответственность его исполнителей, вплоть до уголовной.

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Оборона #ОПК
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