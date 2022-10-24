Российские силы отбили атаки ВСУ на Херсонском направлении

Вооруженные силы России отбили атаки украинской армии на Николаево-Криворожском направлении, говорится в сообщении Минобороны России.

«Противник безуспешно атаковал силами батальонной тактической группы позиции российских войск в районах населенных пунктов Брускинское, Пятихатки и Трифоновка Херсонской области», — сказано в сообщении.

По данным Минобороны , в результате огневого поражения и сосредоточенных ударов российской артиллерии уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 15 автомобилей.

Российские военные также отразили на Купянском, Красно-Лиманском, Южно-Донецком направлениях.