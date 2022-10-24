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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские силы отбили атаки ВСУ на Херсонском направлении

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы России отбили атаки украинской армии на Николаево-Криворожском направлении, говорится в сообщении Минобороны России.

«Противник безуспешно атаковал силами батальонной тактической группы позиции российских войск в районах населенных пунктов Брускинское, Пятихатки и Трифоновка Херсонской области», — сказано в сообщении.

По данным Минобороны , в результате огневого поражения и сосредоточенных ударов российской артиллерии уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 15 автомобилей.

Российские военные также отразили на Купянском, Красно-Лиманском, Южно-Донецком направлениях.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Конфликты
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misha5958317

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Алекс555

Странно,что они стали падать не в бою. и на жилые кварталы. Очень странно . Один за одним.