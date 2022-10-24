«Черный Адам» наступил на пятки «Сердцу Пармы» в кинотеатрах

Голливудский релиз «Черный Адам» не показывали в кинотеатрах России и Белоруссии, но в других странах СНГ картина сумела собрать внушительную кассу.

Лидером проката минувшего уикенда остался российский фильм «Сердце Пармы», за выходные лента собрала 99,5 миллиона рублей.

«Черный Адам» получил 49,5 миллионов. Но голливудский релиз показали всего в 129 кинотеатрах, в то время как «Сердце Пармы» шло в 1829 кинотеатрах.

Также в лидерах проката остался семейный фильм «Иван Семенов. Школьный переполох» (27,9 миллиона рублей) и комедия «Лавстори» с Александром Петровым (17,4 миллиона рублей). Попал в топ-5 лидеров проката новый хоррор «Паранормальные явления. Дом призраков», стартовавший с кассой в 22,5 миллиона рублей.