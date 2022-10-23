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Врач рассказала о продукте опаснее колбасы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Колбаса стала одним из продуктов, от которого врачи советуют отказаться или есть в качестве исключения по праздникам, предупредила кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

Колбасы опасны тем, что «сформированные в ней конечные продукты гликирования способствуют развитию или поддержанию воспаления, злокачественных процессов, ожирению», объяснила врач

Еще хуже дело обстоит с фастфудом, который в последнее время люди едят даже чаще колбасы. Так, съесть кусочек вареной колбасы может быть менее вредно, чем обжаренный в масле кусок переработанной курицы.

«Все слышали о его вреде, но мало кто знает, почему он вреден. Переработанные и обжаренные продукты, особенно мясные, вызывают воспалительные процессы в печени, сосудах, суставах», — написала Павлова в своем телеграм-канале.

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Жизнь #Еда #Здоровье
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Топ комментариев

Alhazred

Ну я полагаю он более известен чем ты и твои дурацкие мнения)))

Siberian sinner

Хохлам вообще вся Вселенная что-то должна, просто по факту существования хохлов."Хохол родился, еврей...

nikkor

Лечить бесполезно.Только НА КОЛ !!!

Отшельник66

Хм... ну тогда и удар по любой стране, пославшей в этот "контингент" своих солдат, не может считаться...