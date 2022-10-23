Врач рассказала о продукте опаснее колбасы

Колбаса стала одним из продуктов, от которого врачи советуют отказаться или есть в качестве исключения по праздникам, предупредила кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

Колбасы опасны тем, что «сформированные в ней конечные продукты гликирования способствуют развитию или поддержанию воспаления, злокачественных процессов, ожирению», объяснила врач

Еще хуже дело обстоит с фастфудом, который в последнее время люди едят даже чаще колбасы. Так, съесть кусочек вареной колбасы может быть менее вредно, чем обжаренный в масле кусок переработанной курицы.

«Все слышали о его вреде, но мало кто знает, почему он вреден. Переработанные и обжаренные продукты, особенно мясные, вызывают воспалительные процессы в печени, сосудах, суставах», — написала Павлова в своем телеграм-канале.