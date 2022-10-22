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Землетрясения произошли в Кемеровской области и Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба МЧС РФ

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло на западе Тувы, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Толчки были зафиксированы 21 октября в 20.30 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 30 километрах западнее села Саглы, расположенного рядом с монгольской границей.

Еще одно землетрясение произошло в Кемеровской области 22 октября в 02.34 по местному времени. По данным геофизической службы РАН, толчки были зафиксированы в Междуреченске, магнитуда составила 3,1.

14 октября землетрясение с магнитудой 5,9 произошло на Байкале, толчки почувствовали жители Иркутской области. 12 октября землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Купинском районе Новосибирской области.

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senik

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