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Экономист‑пророк предсказал шок и возвращение в 1970‑е

Источник:
РБК
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Фото: Kjetil Ree / CC BY-SA 3.0

Рубини называют пророком за то, что они предсказал глобальный экономический кризис 2008 года. Теперь же он говорит, что последствия нынешнего кризиса будут тяжелее, чем после 2008 года.

По его мнению, шок на финансовом рынке спровоцирует крах нескольких крупных игроков, так же как это произошло в 2008 году с Lehman Brothers. «У вас будет серьезная рецессия, и у вас будет шок», — приводит РБК слова Рубини.

Итоговую ситуацию в мировой экономике он описывает как «период, сочетающий в себе худшее из 1970-х годов и мирового финансового кризиса».

Помимо чисто рыночных кризисных факторов Рубини видит и другие. Это военные действия на Украине, разрыв цепочек поставок из Китая, старение населения, распространение популизма и растущее влияние профсоюзов.

Отдельно, как тревожный симптом, экономист выделяет дедолларизацию , ставшую следствием введения санкций США.

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