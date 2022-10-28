Современные автомобильные аккумуляторы могут прослужить до восьми-десяти лет, главное — сделать правильный выбор с учетом характеристик автомобиля и не допускать ошибок эксплуатации. А чтобы выбрать АКБ самостоятельно, достаточно разобраться — какие типы батарей бывают и какие параметры наиболее важные.

Самый верный способ подобрать аккумулятор для автомобиля — воспользоваться прямыми рекомендациями производителя. Однако при этом стоит учитывать режимы эксплуатации и хранения машины, степень оснащения дополнительным оборудованием, климатические особенности. Разбираемся в нюансах вместе с директором компании «AKBSTART» Данилой Любимовым.

Какие АКБ бывают

Классические АКБ представляют собой шесть последовательно соединенных между собой «банок» с параллельными решетчатыми пластинами из свинца и дополнительно нанесенным на них активным веществом. В такой аккумулятор заливается электролит из серной кислоты и дистиллированной воды. АКБ различаются по типам электролита и покрытию свинцовых пластин.

Сурьмянистые аккумуляторы, (Sb-Sb). Пластины в них сделаны из свинца с добавлением сурьмы. В эту группу также входят АКБ Sb-Ca, в которых половина пластин имеют покрытие из кальция. Данные аккумуляторы самые распространенные на рынке, их отличает доступная цена. Их также можно заряжать практически любыми устройствами. Служат в среднем три-четыре года.

отечественный аккумулятор с технологией EFB Фото: © фото предоставлены компанией AKB START

Кальциевые аккумуляторы, (Ca-Ca). В них свинцовые пластины покрыты кальцием, такие АКБ при прочих равных условиях труднее закипают и дольше удерживают заряд при длительном хранении. Они чуть дороже сурьмянистых, но при правильном обслуживании служат дольше — порядка пяти лет.

AGM аккумуляторы. Внутри таких батареек фактически нет жидкого электролита, только пропитанное специальным составом стекловолокно. Эти АКБ не испаряются, очень быстро заряжаются, отлично переносят морозы, служат семь-восемь лет. Незаменимы для авто с системой Start-Stop. Но при этом они самые дорогие, боятся сильной жары и требуют современного автоматического зарядного устройства.

Фото: © фото предоставлены компанией AKB START

EFB аккумуляторы. Удачная попытка совместить классические и революционные технологии. Массивные пластины в них спрятаны в специальный защитный кожух. Такие АКБ легче переносят глубокие разряды, восстанавливая после них 100% своей емкости. Они также заряжаются быстрее «классики».

Про стандарты АКБ

Аккумуляторные батареи бывают трех стандартов: европейского (EN), азиатского (JIS) и американского (SAE). Обычно у них отличаются параметры корпуса — например, азиатские имеют меньшую длину, но большую высоту в отличие от американского и европейского стандарта. Кроме этого, у «европейцев» клеммы утоплены в корпус, тогда как у «азиатов» располагаются сверху.

При покупке нового АКБ самое пристальное внимание стоит обратить именно на размеры аккумулятора. Длина и ширина батареи не должны превышать размеры посадочной площадки под капотом. В идеале следует приобрести аккумулятор, максимально близкий по своим размерам к родному.

У «живого» аккумулятора напряжение на клеммах должно быть не менее 12,5 В, а напряжение под нагрузкой — в пределах 10,5–11 В. Если напряжение АКБ 12,4 В, это примерно 50% заряда, батарею необходимо зарядить. Если напряжение менее 11,9 В, это говорит о глубоком разряде, АКБ нужно срочно заряжать.

Аккумуляторы также отличаются полярностью — прямой или обратной. Фактически, это расположение клемм на верхней крышке АКБ относительно лицевой стороны.

как правильно смотреть полярность АКБ

Чтобы определить полярность, следует развернуть батарею клеммами ближе к себе. Если минус справа, а плюс слева — полярность прямая, если наоборот — обратная.

Главные характеристики

Ключевые параметры АКБ — емкость и пусковой ток. Емкость означает объем энергии, который батарея способна накапливать, хранить и отдавать. Измеряется она в ампер-часах. Правда, есть нюанс — с точки зрения физики ампер-часы правильнее называть не единицей измерения емкости, а электрическим зарядом, который указывает, какой ток аккумулятор выдаст за один час.

Стандартные линейки аккумуляторов для легковых автомобилей обычно начинаются с цифры в 45 ампер-часов. Среднестатистический водитель старается покупать батарею с емкостью в интервале 55-75 ампер-часов. И это правильно, так как с понижением температуры и старением АКБ емкость страдает — например, при 30 градусах мороза она падет вдвое.

Фото: © Sibnet.ru

Второй важнейший параметр — пусковой ток. Косвенно он связан с емкостью, но некоторые производители выпускают батареи с увеличенным током запуска. Эта цифра показывает максимальный ток, который может выдать АКБ в момент запуска двигателя. Фактически, чем он выше, тем «веселее» батарея будет крутить стартер зимой.

Многие автомобилисты считают, что при установке на машину автомобильного аккумулятора большей емкости (Ah), чем было у штатного, но аналогичных размеров, он не сможет заряжаться на 100%. В реальности это миф, батарее ничто не помешает зарядиться полностью. Дополнительная емкость только плюс.

Для суровых зимних условий оптимальны батареи с максимальной емкостью и стартовыми токами — однако нужно следить, чтобы габариты аккумулятора не превышали размеры посадочного места.

Кроме этого, при покупке надо обязательно уточнить дату производства АКБ. Для классических сурьмянистых батарей срок «свежести» составляет примерно полгода, для более современных аккумуляторов — порядка двух лет.

Советы от эксперта

Даже самая дешевая батарея может прослужить восемь лет, если ее регулярно обслуживать и не допускать глубоких разрядов, уверен Любимов. По его словам, именно глубокие разряды представляют главную опасность для АКБ. Обычно они происходят из-за утечек, зимнего режима коротких поездок или неисправностей генератора.

Трех глубоких разрядов обычно достаточно, чтобы вывести из строя даже относительно новый аккумулятор. При каждом разряде на пластинах образуются крупные кристаллы сульфата свинца, батарея деградирует, теряя свою мощность и емкость. Поэтому автомобилисту стоит насторожиться даже после одного разряда.

Обслуживание каждую весну и осень увеличивает срок службы АКБ примерно вдвое. При этом рекомендуется беречь батарею — не слушать музыку при заглушенном двигателе, не оставлять на стоянке фары включенными. Если нарушать эти правила, ресурс аккумулятора серьезно упадет. Кстати, проверять состояние АКБ желательно и после визитов на СТО, где машина зачастую стоит с включенным светом в салоне.

«В идеале напряжение в бортовой сети заведенного автомобиля должно составлять 13,8 В под нагрузкой, когда включены фары и печка при 2 тысячах оборотов двигателя и 14,4 В без нагрузки на холостом ходу. Только в этом случае аккумулятор будет подзаряжаться. Нужно помнить, что генератор не является зарядным устройством по своей сути, зачастую он не может полностью восполнить заряд АКБ. Именно поэтому любая батарея должна регулярно обслуживаться», — говорит специалист.

Тест нагрузочной вилкой: слева напряжение под нагрузкой, справа в состоянии покоя

Если владелец авто «прикурил» аккумулятор и не стал его снимать и подзаряжать, надеясь на генератор, велик риск через какое-то время снова не завести двигатель. А там и до замены батареи недалеко. Любимов напоминает, что по условиям большинства производителей аккумулятор снимается с гарантии при разряде ниже 60%.

Впрочем, в некоторых случаях бежать в магазин за новым АКБ все-таки нужно. Например, когда под капотом запахло сероводородом. Это означает, что одна из «банок» осыпалась и замкнула, а сама батарея в результате кипит. Если продолжать ездить с таким аккумулятором, кислотные пары могут серьезно повредить шланги и электронику под капотом.

Выбираем производителя

Специалист напоминает, что популярные среди автомобилистов бренды покидают Россию из-за санкций. Так, в ближайшее время придется распрощаться с аккумуляторами Varta и Bosch. Однако в целом на рынке достаточно надежных производителей. В частности, остаются компании из Южной Кореи и Турции.

«Южнокорейские производители вообще выглядят лучшими на сегодня, отличное качество. У них выделяются Delkor, Solite, AlphaLine, Rocket. Турецкие производители тоже на высоте — можно упомянуть Mutlu, Blizzaro, Inci Aku. Среди российских заводов лидирует Аком, эти аккумуляторы демонстрируют стабильное качество», — говорит эксперт.

Несмотря на незначительное количество подделок на рынке, покупать новый аккумулятор лучше у проверенного продавца — в этом случае риск нарваться на некачественное изделии будет минимален. Не стоит забывать и про заполненный гарантийный талон. Также есть вариант заказать АКБ с бесплатной доставкой на популярных маркетплейсах — Ozon и Wildberries.

«AKBSTART»

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