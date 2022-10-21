НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Машину в России впервые изъяли в пользу государства

Источник:
Sibnet.ru
438 5
Фото: © УГИБДД по Новосибирску

Суд конфисковал машину у жителя Уярского района Красноярского края за вождение в нетрезвом виде, это первый случай в России, сообщает УГИБДД по региону.

Впервые в Красноярском крае за повторное вождение в нетрезвом состоянии у конфискован автомобиль в доход государства

В июле инспекторы ДПС в Уяре после преследования остановили автомобиль «ВАЗ-2114». Водитель был пьян. До этого его привлекали к административной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении него дознавателями было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

В сентябре Уярский районный суд 26-летнему мужчине вынесен приговор — 360 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 2,5 года. Кроме того, суд реализовал новую норму законодательства — автомобиль конфискован в доход государства.

Еще по теме
Страховщики поменяют цены автозапчастей для ремонта по ОСАГО
Мобилизованным предложили досрочно расторгнуть договор ОСАГО
Кузбасс освободил мобилизованных от транспортного налога
ГИБДД выступила против снижения скоростного режима
смотреть все
Авто #Автоправо #Красноярск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Блинкен заявил, что миру никак нельзя без руководства США
Мобилизованного убили в пункте подготовки в Новосибирске
Террористы убили 11 добровольцев на полигоне под Белгородом
Автоэксперт перечислил слабые места китайских машин
Обсуждение (5)
О самом главном
С оттенком мещанства: почему «едят», а не «кушают»
Сны с четверга на пятницу: сбываются или нет?
Как правильно ставить свечку за упокой
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Неожиданный сюрприз, или Что такое плеоназмы
Как правильно ставить свечку за здравие
Все статьи
Мультимедиа
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Disobedient

Не в банках, а в отечественную промышленность вкладывать.

Alhazred

Да вот прям жаль что ее уходят... Так она эпично в Британии все разваливала. Да и бабка Лизавета сразу...

Disobedient

Ютуб весь кипит этой новостью с разных ракурсов. У вас на сектантских пабликах может пока нету, готовят...

М. Алейников

А не надо было предприятия отдавать иностранцам и вывозить резервы.А то они думали что будут распродавать...