Машину в России впервые изъяли в пользу государства

Суд конфисковал машину у жителя Уярского района Красноярского края за вождение в нетрезвом виде, это первый случай в России, сообщает УГИБДД по региону.

Впервые в Красноярском крае за повторное вождение в нетрезвом состоянии у конфискован автомобиль в доход государства



В июле инспекторы ДПС в Уяре после преследования остановили автомобиль «ВАЗ-2114». Водитель был пьян. До этого его привлекали к административной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.



В отношении него дознавателями было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).



В сентябре Уярский районный суд 26-летнему мужчине вынесен приговор — 360 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 2,5 года. Кроме того, суд реализовал новую норму законодательства — автомобиль конфискован в доход государства.