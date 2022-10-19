НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Вышел трейлер фильма «Любовники» с Прилучным

Источник:
Sibnet.ru
154 0

Комедия «Любовники» рассказывает о несчастных мужчинах, желающих наказать женщин. Премьера фильма состоится в ноябре.

По сюжету, молодые мужчины Саша, Леша и Паша идут на групповую терапию для мужчин, пострадавших от женщин. Все они хотят наладить личную жизнь.

Встреча оборачивается гениальным планом — мужчины решают помогать товарищам по несчастью, выводя коварных любовниц на чистую воду.

Главные роли в новой комедии исполнили Павел Прилучный, Роман Курцын и Алексей Золотовицкий.

В фильме также снялись Наталья Чистякова-Ионова (Глюк'oZa), Алена Бабенко, Максим Виторган и Нино Нинидзе, Анастасия Уколова, Алина Ланина, Любовь Толкалина, Сергей Епишев, Семен Штейнберг, популярный блогер Карина Кросс и другие.

Премьера фильма «Любовники» состоится в кинотеатрах 3 ноября.

Еще по теме
Роберт Дауни-младший вернется к роли Железного человека
Началась работа над «Человеком из стали 2» с Генри Кавиллом
Школьники заинтересовали кинозрителей сильнее Петрова
Сериал «Неличная жизнь» про съемки хоум-видео стартует на ТНТ
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Блинкен заявил, что миру никак нельзя без руководства США
Террористы убили 11 добровольцев на полигоне под Белгородом
Мобилизованного убили в пункте подготовки в Новосибирске
Путин назвал сроки завершения частичной мобилизации
Обсуждение (0)
О самом главном
С оттенком мещанства: почему «едят», а не «кушают»
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Советы психотерапевта: как не «наломать дров» из‑за паники
Все статьи
Самое обсуждаемое
56
Террористы убили 11 добровольцев на полигоне под Белгородом
44
Медведев назвал Борреля «увядшей брюссельской капустой»
33
Кремль заявил, что СВО будет доведена до конца
32
Путин разрешил вывоз из России крупных сумм валюты
28
WhatsApp запретят учителям и родителям