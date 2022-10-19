Вышел трейлер фильма «Любовники» с Прилучным

Комедия «Любовники» рассказывает о несчастных мужчинах, желающих наказать женщин. Премьера фильма состоится в ноябре.

По сюжету, молодые мужчины Саша, Леша и Паша идут на групповую терапию для мужчин, пострадавших от женщин. Все они хотят наладить личную жизнь.

Встреча оборачивается гениальным планом — мужчины решают помогать товарищам по несчастью, выводя коварных любовниц на чистую воду.

Главные роли в новой комедии исполнили Павел Прилучный, Роман Курцын и Алексей Золотовицкий.

В фильме также снялись Наталья Чистякова-Ионова (Глюк'oZa), Алена Бабенко, Максим Виторган и Нино Нинидзе, Анастасия Уколова, Алина Ланина, Любовь Толкалина, Сергей Епишев, Семен Штейнберг, популярный блогер Карина Кросс и другие.

Премьера фильма «Любовники» состоится в кинотеатрах 3 ноября.