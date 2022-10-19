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Число погибших при падении Су-34 на жилой дом в Ейске еще выросло

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © официальный телеграм-канал губернатора Краснодарского края

Количество погибших после падения истребителя Су-34 на жилой дом в Ейске увеличилось до 15 человек, сообщили власти Краснодарского края.

Тело 14-го погибшего обнаружено при разборе завалов, написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.

Замгубернатора края Анна Минькова сообщила, что скончался 51-летний мужчина, госпитализированный с 80% ожогами тела.

Вечером 17 октября истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение во время выполнения учебно-тренировочного полета. Летчики катапультировались. Следственный комитет России рассматривает в качестве основной причины крушения техническую неисправность.

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ЧП #Происшествия #Армия
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