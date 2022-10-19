Число погибших при падении Су-34 на жилой дом в Ейске еще выросло

Количество погибших после падения истребителя Су-34 на жилой дом в Ейске увеличилось до 15 человек, сообщили власти Краснодарского края.

Тело 14-го погибшего обнаружено при разборе завалов, написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.

Замгубернатора края Анна Минькова сообщила, что скончался 51-летний мужчина, госпитализированный с 80% ожогами тела.

Вечером 17 октября истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение во время выполнения учебно-тренировочного полета. Летчики катапультировались. Следственный комитет России рассматривает в качестве основной причины крушения техническую неисправность.