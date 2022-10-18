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Киев заявил о критической ситуации с энергетикой на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Офис президента Украины Владимира Зеленского после утренних ракетных ударов заявил о критической ситуации с энергетикой по всей стране.

Воздушную тревогу объявили сегодня по всей территории Украины. Отмечены попадания в объекты критической инфраструктуры в столице, Днепропетровске и Житомире, приводит РИА Новости сообщение офисе Зеленского. В Харькове заявили, что под удар попало одно из промышленных предприятий.

С 10 октября российские Вооруженные силы наносят удары по украинской инфраструктуре от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Целями становятся объекты энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи.

В результате по всей стране отмечаются масштабные перебои с подачей электричества.

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