Киев заявил о критической ситуации с энергетикой на Украине

Офис президента Украины Владимира Зеленского после утренних ракетных ударов заявил о критической ситуации с энергетикой по всей стране.

Воздушную тревогу объявили сегодня по всей территории Украины. Отмечены попадания в объекты критической инфраструктуры в столице, Днепропетровске и Житомире, приводит РИА Новости сообщение офисе Зеленского. В Харькове заявили, что под удар попало одно из промышленных предприятий.

С 10 октября российские Вооруженные силы наносят удары по украинской инфраструктуре от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Целями становятся объекты энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи.

В результате по всей стране отмечаются масштабные перебои с подачей электричества.