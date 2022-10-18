Роберт Дауни-младший вернется к роли Железного человека

Инсайдеры сообщили о вероятном возвращении актера Роберта Дауни-младшего к роли Тони Старка (Железный человек) в 2026 году.

Инсайдера MyTimeToShineHello, который множество раз предоставлял достоверные данные о фильмах и сериалах Marvel Studios, спросили в Twitter, правдивы ли слухи о возвращении Тони Старка в пятых и шестых «Мстителях».

«"Секретные войны" — да, "Династия Канга" — нет», — ответил MyTimeToShineHello в микроблоге.

Какие проекты увидят поклонники Marvel

Фильм «Мстители: Династия Канга» и «Мстители: Секретные войны» продолжат историю Мстителей. Ленты запланированы на 2025 и 2026 годы. Участие Железного человека завершилось в фильме «Мстители: Финал», там Тони Старк пожертвовал собой, спасая вселенную, и уничтожил Таноса.