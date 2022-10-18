Роберт Дауни-младший вернется к роли Железного человека

Фото: © кадр из фильма «Мстители: Финал»
Инсайдеры сообщили о вероятном возвращении актера Роберта
Дауни-младшего к роли Тони Старка (Железный человек) в 2026 году.
Инсайдера MyTimeToShineHello, который множество раз
предоставлял достоверные данные о фильмах и сериалах Marvel Studios, спросили
в Twitter, правдивы ли
слухи о возвращении Тони Старка в пятых и шестых «Мстителях».
«"Секретные войны" — да, "Династия Канга"
— нет», — ответил MyTimeToShineHello в микроблоге.
Какие проекты увидят поклонники Marvel
Фильм «Мстители: Династия Канга» и «Мстители: Секретные войны» продолжат историю Мстителей. Ленты запланированы на 2025 и 2026 годы. Участие Железного человека завершилось в фильме «Мстители: Финал», там Тони Старк пожертвовал собой, спасая вселенную, и уничтожил Таноса.
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