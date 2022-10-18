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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Италия призвала своих граждан покинуть Украину

Источник:
ТАСС
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Посольство Италии на Украине предупредило итальянских граждан страны об опасности поездок на Украину и рекомендовало им покинуть ее территорию.

«Соотечественникам, все еще находящимся в стране, настоятельно рекомендуется покинуть страну. Поездки на Украину категорически не рекомендуются», приводит ТАСС заявление дипмиссии.

В посольстве отметили, что «рекомендация относится, в частности, к восточной и южной частям Украины в связи с активизацией военных действий в этих районах».

Ранее с подобным призывом выступил Китай. «Министерство иностранных дел и посольство Китая на Украине призывают граждан КНР, которые все еще находятся в стране, усилить меры безопасности и эвакуироваться» — заявили китайские власти.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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mosquito__2010

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mosquito__2010

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