Италия призвала своих граждан покинуть Украину

Посольство Италии на Украине предупредило итальянских граждан страны об опасности поездок на Украину и рекомендовало им покинуть ее территорию.
«Соотечественникам, все еще находящимся в стране, настоятельно рекомендуется покинуть страну. Поездки на Украину категорически не рекомендуются», приводит ТАСС заявление дипмиссии.
В посольстве отметили, что «рекомендация относится, в частности, к восточной и южной частям Украины в связи с активизацией военных действий в этих районах».
Ранее с подобным призывом выступил Китай. «Министерство иностранных дел и посольство Китая на Украине призывают граждан КНР, которые все еще находятся в стране, усилить меры безопасности и эвакуироваться» — заявили китайские власти.
saxatНаселение призывает Зеленского сократить потребление кокаина и других веселящих веществ
mosquito__2010Можно кстати помимо кондиционеров ещё телевизоры перестать включать на Украине. Полностью. И электричества...
pepelmetalЭлектроэнергия наукраине это не право а привилегия
mosquito__2010В том то и дело что реальные зомби это украинцы, которым американцы 30 лет мозги выкручивали на изнанку...