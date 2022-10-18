Эксперт рассказал о потерях России из‑за продажи Аляски

Россия еще сильней ощутит потери Аляски через 50 лет, так как наличие этой территории позволяло бы контролировать Берингов пролив, заявил доцент Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Петр Самойленко.

США приобрели у России Аляску с Алеутскими островами за 7,2 миллиона долларов золотом. Акт о передаче колоний подписали в 1867 году.

«Мы этим шагом потеряли определенные геополитические преимущества, которые были связаны именно с нахождением этого участка у России. Это Северная Америка, Берингов пролив, северная часть Тихого океана, где особо богатая 200-мильная экономическая зона. Аляска в составе России давала бы возможность полностью контролировать Берингов пролив — Северный морской путь, влияющий на освоение Арктики», — заявил Самойленко РИА Новости.

Он отметил, что через 50-100 лет эти потери станут возрастать, станут еще более очевидны. По словам эксперта, сейчас стали активно развиваться арктические проекты, морские грузовые линии в крупнейшие порты Северо-Восточной Азии, что существенно повышает значимость Арктики, и все больше стран «рвутся к этому региону».

«Если, к примеру, 30 лет назад основными "игроками" там были Россия, США, Норвегия, Финляндия плюс Исландия и Великобритания, то сейчас более 20 стран претендуют на статус арктических держав. В том числе и те, кто не имеет непосредственно границы, кто географически не выходит к Арктике, но все равно намерен присутствовать в этой зоне», — отметил эксперт.

По его словам, продажа Аляски принесла экономические потери, так как из-за постепенного потепления идет увеличение суходоходства, времени навигации по Севморпути, что позволяет доставить по нему большее количество грузов.

По словам эксперта, все вышеперечисленное не было очевидным тогда, 155 лет назад, «сейчас мы говорим с учетом событий XXI века, исходя из современных реалий».