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Число погибших от падения Су-34 в Ейске выросло до 13 человек

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал «Оперативный штаб - Краснодарский край»

Количество погибших в результате падения военного самолета Су-34 в жилом массиве Ейска увеличилось до 13 человек, разбор завалов на месте трагедии завершен.

«После разбора завалов, в Ейске на месте крушения самолета обнаружены тела погибших. По состоянию на 6:00 18 октября в результате крушения 13 человек погибли, в том числе трое детей», — цитирует «Коммерсантъ» помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

Он добавил, что 19 человек получили ранения. Четверо из них доставлены на лечение в Краснодарскую краевую больницу, остальные продолжают получать лечение в больнице Ейска.

Бомбардировщик Су-34 упал вечером в понедельник в жилом районе Ейска. По данным Минобороны, причиной стало возгорание одного из двигателей при взлете. Разлившееся при крушении топливо загорелось, огонь перекинулся на жилую многоэтажку, в результате начался пожар с первого по девятый этаж. Летчики катапультировались.

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saxat

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mosquito__2010

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