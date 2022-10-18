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МЧС назвало количество погибших при падении самолета в Ейске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

При падении самолета Су-34 на многоэтажку в городе Ейск Краснодарского края погибло два человека, еще 15 пострадали, сообщает МЧС России.

Су-34 вылетел с военного аэродрома Южного военного округа для выполнения учебно-тренировочного полета. Летчики доложили, что при взлете загорелся один из двигателей.

Оба пилота успели катапультироваться, истребитель упал в городской черте, задев многоэтажный дом. При падении загорелось разлившееся топливо, огонь перекинулся на строение.

Согласно данным экстренных служб, площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. На месте работают пожарные бригады и скорая помощь. В Ейск направлены специалисты ожогового отделения из Краснодара.

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