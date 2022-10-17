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Объявлены первые участники шоу «Наследники и самозванцы»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТВ-3

Dava, Айза и Серафим Сашлеев станут участниками проекта «Наследники и самозванцы», сообщила пресс-служба ТВ-3. Имена других героев шоу пока держат в секрете.

Всего в реалити-шоу в жанре детектива примут участие 18 игроков. Пока объявлены имена только трех героев интернета. В проект попали блогер Дава, прославившийся благадаря роману с Ольгой Бузовой, бывшая жена Гуфа, скандальная бьюти-блогер Айза и YouTube-звезда, автор православного канала «Серафим» Серафим Сашлеев.

Правила шоу «Наследники и самозванцы» напоминают игру «Мафия». Участники будут бороться за наследство в 5 миллионов рублей. С помощью жеребьевки участников поделят на 15 наследников и три самозванца. Героям шоу придется вычислять, кто лишний в этой игре.

Ведущей проекта выступит Лейсян Утяшева. Само действие развернется в старинном замке. Премьера «Наследников и самозванцев» запланирована на осень.

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