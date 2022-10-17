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Аэропорт рядом с Шерегешем впервые за 30 лет принял самолеты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Таштагольского района

Аэропорт Таштагола, города, находящегося в 20 километрах от горнолыжного курорта Шерегеш, принял самолеты впервые за 30 лет, сообщила администрация района.

Взлетно-посадочная полоса открыта для малой авиации впервые с 1993 года. Приземлились воздушных суда из Омска, Новосибирска, Красноярска и Кемерова. Площадка приняла такие самолеты, как Cessna-172, Cessna-182, Socata, Piper PA-32R.

С 15 октября полеты будут совершаться по индивидуальным заявкам. При появлении постоянного спроса сформируется график полетов.

Компания «Аэрокузбасс» прорабатывает возможность увеличения протяженности взлетно-посадочной полосы в Таштаголе, чтобы аэропорт смог принимать и самолеты большей вместимости, например, Ан-24 или L-410, заявлял генеральный директор Кирилл Ермаков. Это позволит запустить регулярные рейсы из Кемерова, Красноярска или Новосибирска.

В самом Шерегеше тоже собираются строить аэропорт, способный принимать самолеты Boeing-737, Airbus-320 и SSJ-100. Объявлен конкурс на проектирование комплекса. Цена контракта — 401 миллион рублей. 

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Экономика #Транспорт и дороги #Кузбасс
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