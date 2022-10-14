Проектирование аэропорта в Шерегеше обойдется в 400 млн рублей

Руководство Международного аэропорта им. А.А. Леонова в Кемерове объявило тендер на проектирование аэропортового комплекса в поселке Шерегеш, сообщила пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Планируется, что площадь аэровокзала составит 4 тысячи – 5 тысяч квадратных метров и будет рассчитана на пассажиропоток в 200 тысяч человек в год. Объект предусматривает создание точек общепита, магазинов, здравпункта, комнаты матери и ребенка. Также проект должен включать привокзальную площадь, подъездные пути, внутренние проезды, парковочные пространства, благоустройство и озеленение.

Срок проектирования — не более 18 месяцев, включая время на положительное заключение государственной экспертизы по материалам инженерных изысканий, проектной, сметной документации, полный пакет тендерной документации, необходимой для проведения конкурсных мероприятий по выбору генерального подрядчика.

Начальная максимальная цена контракта на проектирование составляет 401 миллион рублей. В дальнейшем планируется, что оператор кемеровского аэропорта выступит заказчиком работ по строительству аэровокзала в Шерегеше.

Аэропорт на горнолыжном курорте Шерегеш собираются построить на площадке вблизи горы Кубез на территории 995 гектаров. Он должен принимать самолеты Boeing-737, Airbus-320 и SSJ-100. Инвестиции в проект со стороны федерального центра оценивались в диапазоне от 6 до 8,5 миллиарда рублей, средства инвестора — 6,8 миллиарда рублей.