WhatsApp запретят учителям и родителям

Минпросвещения рекомендовало учителям не использовать WhatsApp на работе, заменить его предложили «VK Мессенджером».
Представители министерства просвещения и науки Хабаровского края и администрации Курской области рассказали «Коммерсанту», что Минпросвещения потребовало от регионов ограничить использование иностранных мессенджеров в рамках образовательного процесса в школах.
В регионах уточнили, что министерство направило письмо в августе, в нем говорилось, что регионы должны «обеспечить апробацию» использования «VK Мессенджера» и учебной платформы «Сферум» (разработка VK и Ростелекома).
Ограничить использование зарубежных мессенджеров рекомендуют не только учителям, но и родителям. Эксперты считают, что это частные инициативы, связанные с включением владеющей мессенджером компании Meta в перечень экстремистских организаций.
Представитель Минпросвещения подтвердил рассылку рекомендаций не использовать зарубежные мессенджеры, но подчеркнул, что они касаются исключительно работы с государственной системой «Моя школа» и ее компонентами. В министерстве заверили, что не регламентируют сферу и каналы общения родителей.
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mosquito__2010Ты эти тупорылые вопросы американцам задавай, что будет с миром если все пойдёт как то не так. Они кашу...
d6w58vnowuа кличко раздаёт энергетик, чтоб преодолеть энергетический кризис?
Vitall2005Скоро Украина увидит чудеса Российской армии, а Китай что-то знает.