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WhatsApp запретят учителям и родителям

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Минпросвещения рекомендовало учителям не использовать WhatsApp на работе, заменить его предложили «VK Мессенджером».

Представители министерства просвещения и науки Хабаровского края и администрации Курской области рассказали «Коммерсанту», что Минпросвещения потребовало от регионов ограничить использование иностранных мессенджеров в рамках образовательного процесса в школах.

В регионах уточнили, что министерство направило письмо в августе, в нем говорилось, что регионы должны «обеспечить апробацию» использования «VK Мессенджера» и учебной платформы «Сферум» (разработка VK и Ростелекома).

Ограничить использование зарубежных мессенджеров рекомендуют не только учителям, но и родителям. Эксперты считают, что это частные инициативы, связанные с включением владеющей мессенджером компании Meta в перечень экстремистских организаций.

Представитель Минпросвещения подтвердил рассылку рекомендаций не использовать зарубежные мессенджеры, но подчеркнул, что они касаются исключительно работы с государственной системой «Моя школа» и ее компонентами. В министерстве заверили, что не регламентируют сферу и каналы общения родителей.

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saxat

Население призывает Зеленского сократить потребление кокаина и других веселящих веществ

mosquito__2010

Ты эти тупорылые вопросы американцам задавай, что будет с миром если все пойдёт как то не так. Они кашу...

d6w58vnowu

а кличко раздаёт энергетик, чтоб преодолеть энергетический кризис?

Vitall2005

Скоро Украина увидит чудеса Российской армии, а Китай что-то знает.