WhatsApp запретят учителям и родителям

Минпросвещения рекомендовало учителям не использовать WhatsApp на работе, заменить его предложили «VK Мессенджером».

Представители министерства просвещения и науки Хабаровского края и администрации Курской области рассказали «Коммерсанту», что Минпросвещения потребовало от регионов ограничить использование иностранных мессенджеров в рамках образовательного процесса в школах.

В регионах уточнили, что министерство направило письмо в августе, в нем говорилось, что регионы должны «обеспечить апробацию» использования «VK Мессенджера» и учебной платформы «Сферум» (разработка VK и Ростелекома).

Ограничить использование зарубежных мессенджеров рекомендуют не только учителям, но и родителям. Эксперты считают, что это частные инициативы, связанные с включением владеющей мессенджером компании Meta в перечень экстремистских организаций.

Представитель Минпросвещения подтвердил рассылку рекомендаций не использовать зарубежные мессенджеры, но подчеркнул, что они касаются исключительно работы с государственной системой «Моя школа» и ее компонентами. В министерстве заверили, что не регламентируют сферу и каналы общения родителей.