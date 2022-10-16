Попкорн разоблачили во втором выпуске шоу «Маска. Танцы»

Дискошар, Пепкорн и Черный лебедь попали в номинацию на выбывание во втором выпуске шоу «Маска. Танцы», жюри решило снять маску с Попкорна.

По правилам проекта, одного из трех номинантов на выбывание спасают зрители. Во втором выпуске они спасли Черного лебедя.

Судьи решили снять маску с Попкорна, за него проголосовали Клава Кока, Сергей Светлаков, Тимур Родригез. Егор Дружинин и Мария Горбань.

Большинство судей решили, что за маской Попкорна скрывается певец Шура, его имя назвали Егор Дружинин, Мария Горбань и Тимур Родригез. Сергей Светлаков предположил, что это Гарик Сукачев, а Клава Кока — Митя Фомин.

Попкорн снял маску, и под ней действительно оказался Шура. Судьи попросили артиста станцевать на бис. «Я не танцую, спасибо», — сказал Шура и убежал со сцены.