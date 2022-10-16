НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Попкорн разоблачили во втором выпуске шоу «Маска. Танцы»

Источник:
Sibnet.ru
1058 0
Фото: © кадр из шоу «Маска. Танцы»

Дискошар, Пепкорн и Черный лебедь попали в номинацию на выбывание во втором выпуске шоу «Маска. Танцы», жюри решило снять маску с Попкорна.

По правилам проекта, одного из трех номинантов на выбывание спасают зрители. Во втором выпуске они спасли Черного лебедя.

Судьи решили снять маску с Попкорна, за него проголосовали Клава Кока, Сергей Светлаков, Тимур Родригез. Егор Дружинин и Мария Горбань.

Большинство судей решили, что за маской Попкорна скрывается певец Шура, его имя назвали Егор Дружинин, Мария Горбань и Тимур Родригез. Сергей Светлаков предположил, что это Гарик Сукачев, а Клава Кока — Митя Фомин.

Попкорн снял маску, и под ней действительно оказался Шура. Судьи попросили артиста станцевать на бис. «Я не танцую, спасибо», — сказал Шура и убежал со сцены.

Еще по теме
Сериал «Художник»: найти преступника по рисункам
Модель и актриса сразились за место на шоу «Звезды в Африке 3»
Жюри «Аватара» разоблачили Лешего
Вики Одинцову заподозрят в игре за чужих в «Звездах в Африке 3»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российским военным передали партию ядерных пушек
World of Tanks сменила название для россиян
Новая категория граждан получила отсрочку от мобилизации
Китай собрался завести в Россию тысячи подержанных авто
Обсуждение (0)
О самом главном
Советы психотерапевта: как не «наломать дров» из‑за паники
С оттенком мещанства: почему «едят», а не «кушают»
Как правильно ставить свечку за здравие
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Топ комментариев

AK47PROSecurity

Ахахахаха xDДля корешей делает все)Или вопрос "нашим" знатокам. У кого имеются суммы свыше $10К?

mosquito__2010

Ты эти тупорылые вопросы американцам задавай, что будет с миром если все пойдёт как то не так. Они кашу...

Danilon

У патриотичных патриотов ! У сверх патриотичных - ещё и недвижимость на Западе.

mosquito__2010

Россия действует с точки зрения международного закона и права. Украина действует террористическими методами...