Команды проголосовали против девушек из противоположного лагеря, они сразились за право продолжать участвовать в шоу «Звезды в Африке 3».

«Красные» и «синие» в новом выпуске шоу продолжили выяснять, кто из них сильней. Обед в этот раз заработали «красные», при этом в испытании комик Олег Верещагин смог обойти футболиста Вячеслава Малафеева. Это была битва победителей прошлых сезонов.

А вот интеллектуальное испытание модель Вики Одинцова и блогер Карина Кросс пройти не смогли. Девушки не ответили на многие вопросы об Африке, например, не назвали самую маленькую страну этого континента.

«Синие» заподозрили Одинцову в том, что она сотрудничает с «красными», потому что она дружит с Юлей Гавриловой из этой команды. Но на испытание на вылет «красные» отправили именно Одинцову. А «синие» проголосовали против актрисы Алины Алексеевой.

Девушки сражались в испытании на равновесие, которое продлилось около четырех часов. Одинцовой удалось выиграть, и она осталась в проекте.