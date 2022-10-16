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Модель и актриса сразились за место на шоу «Звезды в Африке 3»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТНТ

Команды проголосовали против девушек из противоположного лагеря, они сразились за право продолжать участвовать в шоу «Звезды в Африке 3».

«Красные» и «синие» в новом выпуске шоу продолжили выяснять, кто из них сильней. Обед в этот раз заработали «красные», при этом в испытании комик Олег Верещагин смог обойти футболиста Вячеслава Малафеева. Это была битва победителей прошлых сезонов.

А вот интеллектуальное испытание модель Вики Одинцова и блогер Карина Кросс пройти не смогли. Девушки не ответили на многие вопросы об Африке, например, не назвали самую маленькую страну этого континента.

«Синие» заподозрили Одинцову в том, что она сотрудничает с «красными», потому что она дружит с Юлей Гавриловой из этой команды. Но на испытание на вылет «красные» отправили именно Одинцову. А «синие» проголосовали против актрисы Алины Алексеевой.

Девушки сражались в испытании на равновесие, которое продлилось около четырех часов. Одинцовой удалось выиграть, и она осталась в проекте.

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Топ комментариев

AK47PROSecurity

Ахахахаха xDДля корешей делает все)Или вопрос "нашим" знатокам. У кого имеются суммы свыше $10К?

mosquito__2010

Россия действует с точки зрения международного закона и права. Украина действует террористическими методами...

mosquito__2010

Ты эти тупорылые вопросы американцам задавай, что будет с миром если все пойдёт как то не так. Они кашу...

Vitall2005

Скоро Украина увидит чудеса Российской армии, а Китай что-то знает.