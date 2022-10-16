Зеленский заявил о тяжелой ситуации для ВСУ под Артемовском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на артемовском направлении в Донбассе сейчас складывается очень тяжелая ситуация для Вооруженных сил Украины.

«Очень тяжелая ситуация сохраняется в Донецкой и Луганской областях - особенно бахмутское направление (Бахмут — украинское название Артемовска), где в последние дни держим позиции», — сказал Зеленский в видеообращении.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил ТАСС, что союзные силы уверенно продвигаются, вытесняя противника в северо-западную часть Артемовска.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, украинские войска ранее стянули резервы с артемовского направления, когда атаковали Красный Лиман.