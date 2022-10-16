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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский заявил о тяжелой ситуации для ВСУ под Артемовском

Источник:
ТАСС
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Фото: PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website / CC BY 4.0

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на артемовском направлении в Донбассе сейчас складывается очень тяжелая ситуация для Вооруженных сил Украины.

«Очень тяжелая ситуация сохраняется в Донецкой и Луганской областях - особенно бахмутское направление (Бахмут — украинское название Артемовска), где в последние дни держим позиции», — сказал Зеленский в видеообращении.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил ТАСС, что союзные силы уверенно продвигаются, вытесняя противника в северо-западную часть Артемовска.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, украинские войска ранее стянули резервы с артемовского направления, когда атаковали Красный Лиман.

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misha5958317

И все такие взяли поверили)))))))))))))))Уже ни слову не верим.

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