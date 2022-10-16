Жюри «Аватара» разоблачили Лешего

Незнайка, Маугли и Леший оказались в номинации на выбывание в седьмом выпуске шоу «Аватар», но членам жюри удалось разоблачить только Лешего.

Первым претендентом на выбывание стал Незнайка. Большинство членов жюри предположило, что за аватаром скрывается певец Артем Катчер, но они не угадали и Незнайка остался в проекте.

Вторым участником на разоблачение стал Маугли. Члены жюри были уверены, что за аватаром скрывается молодой исполнитель Ваня Дмитриенко. Но сцена осталась пуста — судьи не угадали.

Третьим на голосовании оказался Леший. Практически по первым нотам исполняемой им песни Эрика Клэптона «Change the world» судьи узнали голос Алексея Чумакова. Жюри оказалось право — за аватаром Лешего скрывался Чумаков.

«Это было сложно, но вы смогли это сделать», — сказал певец судьям. Он признался, что специально не старался изменять свой голос, решив дать членам жюри возможность узнать его.