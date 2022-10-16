НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Жюри «Аватара» разоблачили Лешего

Источник:
Sibnet.ru
634 0
Фото: © кадр из шоу «Аватар»

Незнайка, Маугли и Леший оказались в номинации на выбывание в седьмом выпуске шоу «Аватар», но членам жюри удалось разоблачить только Лешего.

Первым претендентом на выбывание стал Незнайка. Большинство членов жюри предположило, что за аватаром скрывается певец Артем Катчер, но они не угадали и Незнайка остался в проекте.

Вторым участником на разоблачение стал Маугли. Члены жюри были уверены, что за аватаром скрывается молодой исполнитель Ваня Дмитриенко. Но сцена осталась пуста — судьи не угадали.

Третьим на голосовании оказался Леший. Практически по первым нотам исполняемой им песни Эрика Клэптона «Change the world» судьи узнали голос Алексея Чумакова. Жюри оказалось право — за аватаром Лешего скрывался Чумаков.

«Это было сложно, но вы смогли это сделать», — сказал певец судьям. Он признался, что специально не старался изменять свой голос, решив дать членам жюри возможность узнать его.

Еще по теме
Вики Одинцову заподозрят в игре за чужих в «Звездах в Африке 3»
Егор Шип выбил Мию Бойку из шоу «Вызов»
Песня «Вызов» Shaman'a стала саундтреком одноименного шоу
Томичка поборется за 10 млн рублей в шоу «Вызов» на ТНТ
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Российским военным передали партию ядерных пушек
World of Tanks сменила название для россиян
Новая категория граждан получила отсрочку от мобилизации
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
55
Байден посчитал Путина рациональным игроком
44
Медведев назвал Борреля «увядшей брюссельской капустой»
40
Путина обвинили в «крестовом походе» против Европы
36
МИД призвал Запад осознать опасность эскалации с Россией
33
Украина попросила у США ракеты для ударов по России