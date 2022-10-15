Вики Одинцову заподозрят в игре за чужих в «Звездах в Африке 3»

Очередной скандал произойдет в новом выпуске шоу «Звезды в Африке 3», который покажут в воскресенье вечером на ТНТ.

Несмотря на то, что в прошлом выпуске проект покинул Стас Ярушин, в команде «синих» не воцарилось спокойствия. Игроки «синих» отметят не командное поведение Вики, а также ее чрезмерную дружбу с Юлей Гаврилиной, находящейся в команде соперников.

Ситуацию попробует изменить новый участник, который пришел к «синим» на место Стаса Ярушина. Соперники оценили его как «сильного игрока».

Голосование традиционно принесет немало сюрпризов. Ни одна из команд не сможет разгадать логику соперников.

Номинанты на вылет примут участие в сложном и самом продолжительном испытании за всю историю проекта. Дальнейшую игру продолжит участник, который смог продержаться четыре часа, выполняя задание.