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Вики Одинцову заподозрят в игре за чужих в «Звездах в Африке 3»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТНТ

Очередной скандал произойдет в новом выпуске шоу «Звезды в Африке 3», который покажут в воскресенье вечером на ТНТ.

Несмотря на то, что в прошлом выпуске проект покинул Стас Ярушин, в команде «синих» не воцарилось спокойствия. Игроки «синих» отметят не командное поведение Вики, а также ее чрезмерную дружбу с Юлей Гаврилиной, находящейся в команде соперников.

Ситуацию попробует изменить новый участник, который пришел к «синим» на место Стаса Ярушина. Соперники оценили его как «сильного игрока».

Голосование традиционно принесет немало сюрпризов. Ни одна из команд не сможет разгадать логику соперников. 

Номинанты на вылет примут участие в сложном и самом продолжительном испытании за всю историю проекта. Дальнейшую игру продолжит участник, который смог продержаться четыре часа, выполняя задание.

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Топ комментариев

misha5958317

И все такие взяли поверили)))))))))))))))Уже ни слову не верим.

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