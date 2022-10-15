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Егор Шип выбил Мию Бойку из шоу «Вызов»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Первый выпуск шоу «Вызов» на ТНТ столкнул лбами популярных блогеров, за право остаться в программе боролись Егор Шип и Мия Бойка.

В «Вызове» –12 звезд шоу-бизнеса и 12 молодых талантов из мира науки стали напарниками в испытаниях на выносливость и интеллект. Им предстоит побороться за главный приз – 10 миллионов рублей.

В первом выпуске в испытании победила пара: актриса Маргарита Аброськина и физик высоких энергий Владислав Шалаев. А последними завершили испытание певица Мия Бойка и писатель Булат Ханов. Они стали номинантами на вылет.

Затем на голосовании все участники выбрали для Бойки и Ханова соперников. Ими стали блогер Егор Шип и минералог Диана Некрасова. Все решили, что Шип не сможет победить. Но Шип смог выбить пару Бойки и Ханова из шоу.

По правилам проекта оставшиеся могут выбрать себе новую пару. Диана Некрасова выбрала математика Михаила Гарбуза, который до этого был в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой. А Шип выбрал Медведеву. В таком составе они будут проходить испытания в следующем выпуске.

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